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Общество

Более 70 тысяч лишилась одна из доверчивых великолучанок

Более 70 тысяч рублей лишилась 37-летняя великолучанка из-за действий телефонного мошенника, который представился работником банка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

23 сентября в ходе телефонного звонка злоумышленник сказал, что с ее банковской карты неизвестные, якобы, пытаются снять деньги, а для предотвращения их противоправных действий необходимо перевести деньги на банковскую ячейку. Затем женщина через мобильное приложение перевела более 70 тысяч рублей.

Когда великолучанка поняла, что поддалась на уловку мошенника, обратилась за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Аналогичный случай произошел 23 сентября в Псковском районе. Жительница не досчиталась на своей банковской карте 55 тысяч рублей.

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