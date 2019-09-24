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Общество

Ответственность за незаконную добычу животных ужесточают в России

Государственная дума России приняла внесенный Правительством закон, который предусматривает ужесточение уголовной ответственности за незаконную добычу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ, пишет РИА Новости.

В частности, предлагается усилить наказание в виде принудительных работ и лишения свободы на срок до 4 лет взамен предусмотренного 3-летнего срока за незаконные добычу, хранение и продажу особо ценных диких животных.

Предлагается также увеличить с 4 до 5 лет лишения свободы наказание за незаконный оборот особо ценных животных с использованием СМИ и интернета, увеличить с 5 до 6 лет лишения свободы наказание за незаконную добычу краснокнижных животных с использованием служебных полномочий.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что в случае принятия проекта от наказания не смогут уйти не только браконьеры, но и их пособники, так как вводится отдельная ответственность для тех, кто пользуется своим служебным положением, не являясь при этом должностным лицом (работники заповедников и заказников, для которых ранее уголовной ответственности не было).

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