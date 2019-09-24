Перекресток улиц Максима Горького и Конной закроют для движения транспорта с 2 октября

23:01, 24 сентября 2019, ПАИ

С 9:00 2 октября до 24:00 4 октября в Пскове закроют для движения транспорта перекресток улиц Максима Горького и Конной. Как сообщили Псковскому агентству информации в администрации Пскова, такие меры принимаются в связи со строительными работами на газопроводе.

В качестве объезда псковичам рекомендуется использовать улицы Народную и Розы Люксембург.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании поездок и заранее выбирать пути объезда.