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Общество

Закон об учёте домашних животных планируют внести в правительство в октябре

В октябре в Правительство будет внесен законопроект о ветеринарной безопасности, призванный регламентировать обязательный учет животных. Закон и правила идентификации домашних питомцев разработал Минсельхоз, пишет газета «Известия».

По вопросу совершенствования ветеринарного законодательства планируют обратиться к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву представители фракции «Единой России» на парламентском часе в Госдуме 25 сентября. Первый заместитель председателя комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил, что комитет готов оказать помощь в разработке документов, которые были необходимы еще несколько лет назад. «Нужно навести порядок, чтобы каждое животное было идентифицировано, чтобы видеть его биографию. Это касается и племенной работы, и работы, связанной с прививками», — уверен Владимир Плотников. Он добавил, что в нижней палате российского парламента создана специальная комиссия для совершенствования ветеринарного законодательства.

Однако член фракции «Единой России» Ольга Тимофеева заявила, что до сих пор нет понимания, каким должен быть реестр животных, находящихся в приютах. Правила учета диких и опасных питомцев, проживающих в квартирах россиян, также пока не до конца разработаны.  

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