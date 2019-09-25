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Общество

На федеральных каналах запустят рекламу о противодействии мошенникам

По федеральным каналам покажут рекламу о противостоянии мошенникам, сообщает газета «Известия». Кампанию, которая поможет предотвратить хищения с банковских карт с помощью социальной инженерии, разработал Банк России.

Два участника консультативного совета при ЦБ рассказали изданию, что реклама на ТВ позволит охватить максимально широкий круг граждан. Нескольким десяткам миллионов зрителей посоветуют сразу же пресекать общение с человеком, который представится работником банка, и перезванивать в финансовое учреждение по его официальному номеру.

Отмечается, что из-за роста жалоб граждан и сообщений банков об участившихся случаях мошенничества уже запущена кампания по информированию россиян. На данный момент финансирования на эти цели не предусмотрено. Специалисты заявили, что на создание социальной рекламы требуются деньги.

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