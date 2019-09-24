Великолучанин получил ожоги из-за короткого замыкания на веранде

09:37, 25 сентября 2019, ПАИ

25 сентября в 3:26 в Великолукском районе в деревне Жестки в жилом доме сгорела кровля, строение выгорело изнутри по всей площади. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, 67-летний хозяин дома получил термические ожоги лица и головы, госпитализация не потребовалась. Причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки на веранде. Спасены две надворные постройки и жилой дом.

24 сентября из-за коротких замыканий в Псковской области горели три автомобиля. Огонь повредил моторные отсеки «Рено Логан» 2007 года выпуска, стоявшего в Псковском районе в деревне Тямша, а также автомобиля «Опель Вектра» 1991 года, припаркованного в поселке Идрица Себежского района. В Великолукском районе в деревне Рыканово по той же причине сгорела «Лада Ларгус».