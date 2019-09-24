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Глава одной из волостей Пыталовского района в нарушение закона устроила мужа к себе водителем

Глава Линовской волости Пыталовского района устроила супруга на должность водителя в администрацию сельского поселения. При этом, она не направила в адрес губернатора Псковской области уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении полномочий, которая может привести к конфликту интересов, как того требует федеральный закон «О противодействии коррупции» и региональный «О статусе главы муниципального образования». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, меры по предотвращению или урегулированию возникшего конфликта интересов глава волости не принимала.

В итоге прокурор района внёс в адрес представительного органа муниципального образования представление с требованием незамедлительно устранить выявленные нарушения закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены: глава волости направила губернатору документ о возникновении личной заинтересованности и расторгла трудовой договор с супругом.

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