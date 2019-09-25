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Общество

Осенние запреты на вылов рыбы введены на псковских водоёмах

На водоемах Псковской области вступили в силу осенние запреты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

В связи с началом осеннего нерестового периода с 1 сентября по 31 декабря запрещено использовать ставные сети с размером (шагом) ячеи 28-36 мм, за исключением 1 километра в прибрежной зоне Чудского озера и 500 метров прибрежной зоны Псковского и Теплого озер.

На Чудском озере рыболовство запрещается с 1 октября до ледостава в границах между линиями на севере — от южной оконечности деревни Островцы до мельницы в деревне Педаспяэ, на юге — от мыса Ухтина до мыса Сиговицы, на востоке — от деревни Подборовье до устья реки Самоловки, а также в квадратах 14-к и 17-з.

На Теплом озере запрещена добыча ряпушки – с 1 ноября по 30 декабря, сига – с 20 октября по 20 ноября.

Также осенние запреты введены на водоемах города Санкт-Петербурга, Республики Карелия, Ленинградской, Вологодской, Новгородской, Архангельской областей и Республики Коми. За нарушение Правил рыболовства грозит административное наказание в виде штрафа в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и незаконных орудий лова. В особых случаях нарушителей могут привлечь к уголовной ответственности.

В период действия осенних нерестовых запретов сотрудники рыбоохраны усилят профилактические мероприятия на водных объектах. К работе привлекут представителей правоохранительных органов и внештатных общественных инспекторов.

Подробная информация об осенне-нерестовых запретах есть на сайте Северо-Западного территориального управления Росрыболовства sztufar.ru в разделе «Правила рыболовства». Управление призывает сообщать о фактах браконьерства по телефону «горячей линии» рыбоохраны: 8 (921) 931-32-16.

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