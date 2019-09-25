Дирижер Псковской областной филармонии получит стипендию Правительства России

12:10, 25 сентября 2019, ПАИ

Главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии Николай Хондзинский получит стипендию Министерства культуры РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в театрально-концертной дирекции Псковской области.

Маэстро заметил, что рад быть одним из «тех, чей труд на ниве служения отечественному искусству был замечен и поддержан Правительством Российской Федерации» - всего в 2019 году стипендиатами стали 100 человек из 12 творческих союзов. Заявки подавали учреждения культуры 54 субъектов.

«За время моей работы в оркестре произошло много положительных перемен. Конечно, это результат командной работы. Благодарю всех, кто поддерживает меня в стремлении вывести филармонический оркестр на качественно новый уровень. Мы не останавливаемся на достигнутом, впереди много интересной и важной работы», - заявил Николай Хондзинский.

Он является основателем, художественным руководителем и дирижером камерной капеллы «Русская консерватория», лауреатом премии имени Бориса Чайковского, Международных Баховских фестивалей, премии правительства Москвы. Николай Хондзинский взаимодействует с известнейшими коллективами страны, в том числе Симфоническим оркестром Мариинского театра, Симфоническим оркестром Санкт-Петербургской филармонии.

В 2018 году в Псковской областной филармонии был юбилейный 75-й филармонический сезон, именно тогда Николай Хондзинский стал художественным руководителем и главным дирижёром Симфонического оркестра учреждения. Под его руководством прошли концерты абонементов «Звук создан Богом» и «Юбилейный». Новую страницу в истории оркестра открыли балетные постановки совместно с Имперским Русским балетом под руководством Заслуженного деятеля искусств РФ Гедиминаса Таранды. Аншлаг был на балетах «Шехеразада» на музыку Н. Римского-Корсакова, «Болеро» М. Равеля и легендарное «Лебединое озеро» П. И. Чайковского. Под руководством Николая Хондзинского на сцене БКЗ филармонии выступил Симфонический оркестр Мариинского театра. Также он является одним из инициаторов концертов под открытым небом «Золото Вены» и «Лавандовая ночь», которые состоялись на террасе отеля «Покровский».

100 стипендий для молодых (до 35 лет) деятелей культуры и искусства правительство утвердило в 2014 году. Стипендии направлены на поддержку творческой молодежи и являются одной из системных мер Минкульта. Они стимулируют творческую деятельность и содействуют расширению практики привлечения молодых специалистов к работе в региональных учреждениях культуры и искусства.