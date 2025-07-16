Пять необычных картин получил музей-заповедник «Михайловское»

13:30, 16 июля 2025, ПАИ

Пять необычных картин подарила Государственному музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское» художник из Калининграда, искусствовед, специалист по современному отечественному искусству, автор монографий и статей Наталья Пономарёва. Об этом ПАИ сообщили в информационной службе учреждения.

«Эти картины, на которых, в частности, легко угадываются виды Тригорского, написаны не на традиционных холстах, а выполнены пастелью на старых досках, – рассказали в музее. – Живая фактура этого материала помогает автору передать некий ускользающий и поэтому вневременной образ – даже если художник пишет знакомый, вполне реальный пейзаж или бытовую сцену».

В службе информации музея привели и слова художницы: «Фактура дерева со всеми этими засечками, дырами, да даже шляпками гвоздей – сама по себе живопись… Бывает, находишь нужные доски, сколачиваешь, ставишь на мольберт и понимаешь: ничего больше не нужно – время на них так отпечаталось, что никаким изображением большего не скажешь».

В этот раз Наталья Пономарёва почти неделю гостила в музее, добавили в «Михайловском», рассказывая о подарке художницы.

Ранее сообщалось, что в эти дни в Государственном музее-заповеднике «Михайловское», в музейном Научно-культурном центре развёрнута выставка «Первая встреча». В этой экспозиции также можно увидеть многие дары музею от художников. Это, например, холст «В Святые Горы. К Пушкину» (2024 год) работы профессора Московского института имени В. И. Сурикова Сергея Сиренко, пастели известного петербургского графика Коринны Претро (2000-е годы), другие произведения изобразительного искусства.