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Культура

В Порхове отремонтируют бывшее духовное училище

В Порхове на улице Плеханова, 8 отремонтируют здание филиала Дедовичского многопрофильного техникума, которое является объектом культурного наследия регионального значения «Духовное училище» 1882 года постройки. Информация размещена на сайте государственных закупок.

Фото здесь и далее: газета «Порховский вестник»

В здании планируется отремонтировать крышу, установить молниезащиту.

Сейчас идет поиск подрядчика для разработки и изготовления проектно-сметной документации на проведение работ.

Разработать проект ремонта необходимо до 28 ноября текущего года. В срок разработки документации входят также историко-культурная экспертиза, государственная экспертиза при необходимости, согласование с комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области. Всего на эти цели выделено около 720 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Пскове началась реставрация бывшей духовной семинарии.

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