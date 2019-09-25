Рентгенодиагностический кабинет отремонтируют в псковской детской поликлинике
Ремонт рентгенодиагностического кабинета проведут в Псковской детской городской поликлинике на улице Петровской, 49. Аукцион в электронной форме опубликован на сайте госзакупок.
Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млн 83 тыс. 870 рублей. Источник финансирования - средства бюджета Псковской области
Подрядчику предстоит отремонтировать системы отопления и вентиляции, водоснабжения и канализации, провести электромонтажные работы, обновить потолки, полы, стены, заменить оконные блоки. Срок выполнения работ - с момента заключения контракта до 1 декабря 2019 года.
Проведение аукциона в электронной форме запланировано на 4 октября.