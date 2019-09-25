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Общество

Псковские десантники форсировали водную преграду и захватили аэродром

Десантно-штурмовой полк 76-й десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной в Пскове, провели захват аэродрома противника, совершили выход в заданный район с форсированием водной преграды и закрепились на назначенном рубеже. Тренировка прошла в рамках второго этапа тактического учения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Министерства обороны.

Ранним утром военнослужащие погрузились в самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации воздушно-космических сил (ВТА ВКС) на аэродроме Кресты. Далее состоялось десантирование с участием 200 бойцов, после которого самолёты совершили противозенитный маневр и отправились на аэродром базирования.

После этого десантники провели захват аэродрома условного противника с целью удержания района для развертывания основных сил соединения. Следующей задачей был марш в заданный район с форсированием водной преграды на БМД-2, БТР-Д, 2С9 «Нона», 1В119 «Реостат» и закрепление в назначенном рубеже.

Руководит полковым учением командир Псковской дивизии гвардии генерал-майор Игорь Каплий, цель проведения манёвров – проверка готовности полка к практическим действиям, они являются частью  боевой подготовки соединения.

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