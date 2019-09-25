Владимир Яников объяснил гдовичам, как привлечь людей в сельский клуб

15:06, 25 сентября 2019, ПАИ

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Владимир Яников провёл приём граждан в деревне Самолва Гдовского района, сообщили Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Сотрудник местного Дома культуры посетовала на низкую посещаемость учреждения культуры – здание находится в хорошем состоянии, но зачастую пустует. Она попросила совета, как организовать досуг и привлечь людей в клуб.

«Мы обсудили, что можно сделать, понимая, что финансирование ограничено, - рассказал Владимир Яников. – Пришли к выводу, что в клубе можно было бы установить теннисный и бильярдный стол, приобрести шашки и шахматы – такое активное времяпровождение наверняка привлечёт жителей деревни, особенно в зимнее время, и по деньгам подъёмно. Можно заинтересовать их скандинавской ходьбой – сейчас это популярное занятие, которое полезно для здоровья и сближает людей».

Граждане также поднимали вопросы пенсионного обеспечения, нехватки врачей в Гдовской районной больнице и организации вывоза мусора в условиях перехода на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Глава волости взяла на заметку рекомендации Владимира Яникова по установке на территории сельского поселения мусорных контейнеров.

Владимир Яников также присутствовал на открытии инновационного образовательного класса «Точки роста» в Яммской школе, обратив внимание на необходимость введения дополнительных ставок для педагогов, поскольку основные занятия в интерактивном классе будут проходить во внеурочное время.