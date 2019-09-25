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Общество

Пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Ленобласти

25 сентября в Ленинградской области в городе Кириши произошло возгорание на нефтеперерабатывающем заводе – загорелась техническая установка по переработке дизельной фракции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ленинградской области.

Данные о пожаре поступили в ведомство в 11:35. Высота факела достигала 10-15 метров, но соседним сооружениям ничего не угрожало. К месту происшествия были направлены 75 человек и 23 пожарных автоцистерны. Возгорание ликвидировали в 11:45.

По информации ТАСС, это был второй пожар на заводе за неделею. Аналогичное возгорание на предприятии произошло 23 сентября.

Киришский нефтеперерабатывающий завод начал работу в 1966 году. Предприятие – основной поставщик нефтепродуктов в Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую и Псковскую область. Завод принадлежит ООО «Производственное объединение «Киришинефтеоргсинтез» (входит в нефтяную компанию «Сургутнефтегаз»).

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