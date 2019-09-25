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Общество

Бесплатные визы отменила Эстония для граждан Украины и Белоруссии

Эстония отменила бесплатные визы для граждан Украины и Белоруссии, сообщает «Российская газета». Это решение вступит в силу с 1 ноября.

Причиной для введения данного решения стало то, что в настоящее время за бесплатной долгосрочной визой в основном обращаются украинцы, которые запрашивают её с целью трудоустройства. Они составляют около 90% соискателей эстонской визы. «В дальнейшем не имеет смысла сохранять такое исключение для граждан Украины», - заявил министр иностранных дел Урмас Реймсалу.

Отмечается, что возвращение пошлин для граждан Украины и Белоруссии пополнит госбюджет Эстонии двумя миллионами евро.

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