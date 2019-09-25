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Общество

Три дня бабьего лета прогнозируют метеорологи в Псковской области

Три дня бабьего лета, с 25 по 27 сентября, прогнозируют метеорологи в Псковской области. Как сообщила Псковскому агентству информации начальник Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова, в эти дни температура поднимется до +15 градусов, ночью ожидается от 0 до +5 и от +2 до +7.

«Затем характер погоды изменится, опять пойдут дожди. Будет, впрочем, и солнышко. Температуры и днём, и ночью пока будут положительные. Ветер юго-западных, западных направлений», - рассказала специалист.

После 27 сентября термометры покажут +5...+10 градусов, +8...+12 градусов. «Солнышко всё ещё пригревает, в пасмурные дни, конечно, будет прохладнее», - отметила Тала Нещадимова.

Как пишут федеральные СМИ, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд пообещал на Северо-Западе России температуру воздуха в октябре выше нормы. В частности, теплее обычного будет в Псковской, Новгородской, Архангельской, Ленинградской областях и Ненецком автономном округе.

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