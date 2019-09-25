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Общество

Более полукилограмма конопли изъяли полицейские у великолучанина

В Великих Луках сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского ОМВД России в ходе оперативно-розыскных мероприятий изъяли у местного жителя наркотик. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

19 сентября возле дома на улице Дружбы полицейские у 26-летнего ранее судимого молодого человека обнаружили части растений конопли. Общая масса изъятого наркотического вещества составила 558 граммов.

Проведённая экспертиза показала, что изъятое вещество действительно является коноплёй.   

Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка проводят расследование. 

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