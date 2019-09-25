Более 12 тысяч рублей перевела лжебанкиру опочанка

18:05, 25 сентября 2019, ПАИ

В Опочке 40-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Об этом Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Женщине позвонил неизвестный, который представился работником банка. Под предлогом приостановления транзакции денег он узнал все необходимые данные о карте пользователя, а затем списал с нее более 12 тысяч рублей.

Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

Еще одной жертвой мошенников стал 46-летний великолучанин. У него с карты произошло несанкционированное списание около 9 тысяч рублей. Возможно, деньги были сняты с помощью вредоносного программного обеспечения. По данному факту также возбуждено уголовное дело.