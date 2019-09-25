Победители конкурсов проекта «Театр – дети» из Пскова и Великих Лук поехали в «Артек»

17:52, 25 сентября 2019, ПАИ

Полина Иванова из Пскова и Маргарита Олейник из Великих Лук, которые победили в детских конкурах Всероссийского культурно-социального проекта «Театр – дети», отправились в международный детский центр «Артек». Как сообщили Псковскому агентству информации в комитете по культуре Псковской области, работа псковички признана лучшей на конкурсе театральных рецензий «Пишем о театре!», а великолучанка отличилась на конкурсе рисунков, посвященных театру.

Смена в «Артеке» стартовала 23 сентября и продлится по 14 октября. Она собрала 210 призеров конкурсов проекта «Театр – дети», которые в специальном отряде займутся театральным искусством с подготовленными педагогами. Детей ждут встречи с профессиональными режиссерами, актерами, артистами кино. Кроме того, артековцы посетят театры Крыма, познакомятся с техническим сопровождением спектаклей, организацией работы театра, костюмерных и мастерских комнат.

На оба конкурса, в которых победили представители Псковской области, поступили более 3 тысяч работ из 72 субъектов РФ.

«Театр-дети» является масштабным культурно-социальным проектом, который приурочен к Году театра в России. В его реализации принимают участие Министерство культуры РФ, ГИТИС, Союз театральных деятелей РФ, РГИСИ, Театральный институт им. Б. Щукина, Школа-студия МХАТ, ВТУ им. М. С. Щепкина. Инициатива призвана продемонстрировать детям традиции мирового и русского театра, его историю и различные направления.