Владимир Путин назвал главной целью повышение доходов россиян

20:54, 25 сентября 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством страны подчеркнул, что экономический рост не является самоцелью, а главное – повышение доходов граждан, пишет РИА Новости. «Сам экономический рост - это не самоцель, важен конечный результат - повышение доходов граждан», - приводит издание слова президента.

Глава государства отметил, что с 1 октября на 4,3% должны быть проиндексированы зарплаты работников госучреждений, соцсферы и некоторых других категорий работников, на которых не распространялся майский указ.

«С 1 января 2020 года должен вырасти МРОТ на 850 рублей. 7,5% рост. Должен достичь 12 130 рублей», - сказал президент.

Владимир Путин отметил, что с 1 января должно быть увеличено число семей, получающих выплаты на первого и второго ребенка. «Как мы и договаривались, количество таких семей должно увеличиться с 45,7% до 68% семей», - уточнил он и добавил, что эти семьи будут получать выплаты до достижения детьми 3-летнего возраста.

Кроме этого, с 1 октября должны быть проиндексированы денежные довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц. «Общий рост военных пенсий должен составить 6,3%», - заключил Владимир Путин.