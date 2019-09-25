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Общество

Около 3 млрд рублей планируется направить на программу «Творческие люди»

Около 3 млрд может составить объем финансирования федерального проекта «Творческие люди» (входит в нацпроект «Культура») в 2020-2022 годах. Как пишет ТАСС, об этом сообщается в проекте федерального бюджета страны на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

Финансирование планируется в объеме 1 млрд рублей ежегодно на период 2020-2022 годы. Основные задачи программы - формирование общества волонтеров, задействованных в добровольческой деятельности в сфере культуры, обеспечение методологической, информационной, ресурсной поддержки деятельности, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов РФ, а также популяризация добровольческого движения в сфере культуры путем организации форумов и практических сессий.

В нацпроект «Культура» входят также подразделы «Культурная среда» и «Цифровая культура». На первый в период 2020-2022 годы планируется выделить около 11,2 млрд рублей, на «Цифровую культуру» - 240 млн рублей.

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