Российский кинематограф получит более 22 млрд рублей

22:24, 25 сентября 2019, ПАИ

Российский кинематограф получит более 22,6 млрд рублей в 2020-2022 годах. Как пишет ТАСС, об этом сообщается в проекте федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Правительство страны планирует выделить на сохранение и развитие кинематографии в 2020 году 6,36 млрд рублей, в 2021-м и 2022-м - 7,76 млрд и 8,48 млрд соответственно.

На поддержку деятельности по производству анимационных фильмов планируется направить в 2020-2022 годах около 8,8 млрд рублей.