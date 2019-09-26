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Общество

Треть россиян стали сортировать мусор

Каждый третий житель России сортирует отходы. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования аналитического агентства НАФИ.

По данным мониторинга, треть россиян сдают на переработку макулатуру, батарейки или пластик. За последние четыре года количество сортирующих и грамотно утилизирующих твердые коммунальные отходы увеличилось с 13 до 35%. По сравнению с 2015 годом в пять раз стало больше людей, которые сдают макулатуру, в шесть раз увеличилось количество выбрасывающих батарейки и энергосберегающие лампочки в специальные контейнеры.

При этом две трети участников опроса по-прежнему не знают, где в их районах находятся пункты сбора неэкологичных отходов. 57% вообще не наблюдали в своих населенных пунктах таких баков.

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