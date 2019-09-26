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Культура

Бесплатные экскурсии для пенсионеров организуют в Псковском музее 1 октября

1 октября в честь Дня пожилого человека в Псковском музее-заповеднике пройдёт День открытых дверей для пенсионеров. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В этот день для пенсионеров на все объекты музейного показа вход будет свободным. В 12:00 состоится бесплатная экскурсия для сборных групп по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». В 14:00 пройдёт бесплатная экскурсия для сборных групп по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Экскурсионное обслуживание и входные билеты на экскурсии для пенсионеров будут бесплатными. Остальные категории граждан оплачивают входной билет, экскурсия бесплатная, пояснили в музее.

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