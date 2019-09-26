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Возбуждено уголовное дело в отношении главы Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой

Возбуждено уголовное дело в отношении председателя Псковского облсовпрофа, депутата Псковского областного Собрания Ульяны Михайловой. Её подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области.

По версии следствия, в 2018 и 2019 годах Ульяна Михайлова во время четырёх частных визитов в Санкт-Петербург проживала в отеле, а оплачивала такие поездки как командировки за счёт средств облсовпрофа. Кроме того, на эти дни она оформляла себе суточные командировочные и устанавливала оплату как за выход на работу в выходной день. В результате Ульяна Михайлова с использованием своего служебного положения присвоила и растратила почти 200 тысяч рублей, принадлежащих облсовпрофу.

 «В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления», - добавили в Следственном управлении.

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