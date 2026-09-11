Гражданина Молдовы задержали за незаконное пересечение границы в Псковской области

11:44, 11 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Молдовы, который незаконно пересек российско-латвийскую границу в Себежском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчину обнаружили в лесу. По данным пограничников, он преодолел инженерные заграждения и перешел границу из Латвии на территорию России.

В ходе проверки выяснилось, что въезд иностранца в Россию ранее был запрещен. Об этом его в установленном законом порядке уведомили, однако мужчина сознательно проигнорировал требования и незаконно пересек государственную границу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322 УК РФ – незаконное пересечение государственной границы РФ. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.