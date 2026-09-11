Суд в Псковской области отправил иностранцев в колонию за незаконное пересечение границы

12:40, 11 сентября 2026, ПАИ

Суд отправил в колонию группу иностранцев, незаконно пересёкших границу России в Псковской области, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов региона.

Установлено, что 24 июня четыре гражданина Алжира и подданный Марокко по личным бытовым мотивам незаконно пересекли госграницу России в районе деревни Альшуты Усвятского района Псковской области. Иностранцы двигались из Белоруссии.

В суде они полностью признали вину в предъявленном обвинении, в содеянном раскаялись.

Невельский районный суд признал их виновными в совершении преступления по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы РФ). Каждому из иностранцев назначили десять месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.