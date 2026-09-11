Десять суток ареста получил пскович за езду с тонировкой

11:27, 11 сентября 2026, ПАИ

В Пскове водитель получил десять суток ареста за игнорирование требований полиции, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в июле псковича приклекли к административной ответственности по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ за управление автомобилем «Мерседес Бенц ML350» с тонировкой на ветровом и передних боковых стеклах. Светопропускаемость стёкол составила менее 70 %, поэтому инспектор ДПС потребовал удалить тонировку с передних стекол и больше её не наносить.

Удалив тонировку с ветрового стекла, вечером 28 августа мужчина ехал по улице Крестки в Пскове с тонировкой на передних боковых стёклах.

Кроме того, ранее пскович уже неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, в том числе за систематическое управление автомобилем с тонировкой передних стёкол.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в административном правонарушении по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Ему назначили наказание в виде ареста на десять суток.