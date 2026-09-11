Ведёт себя агрессивно: великолучанка выбросила из окна на дорогу тяжёлую утварь
В Великих Луках на улице Зверева, 43/10 местная жительница выбросила из окна квартиры на проезжую часть личные вещи, включая тяжёлую утварь. Об этом пишет канал «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
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Фото: канал «Псковская сводка» в мессенджере МАХ
Для разбирательства прибыли сотрудники полиции и Росгвардии. По словам очевидцев, женщина ведёт себя агрессивно. В квартире с ней находится ребёнок.
В настоящее время оцепление с участка снято, решается вопрос о привлечении женщины к ответственности. Сотрудники полиции и Росгвардии продолжают работу на месте. Обстоятельства происшествия выясняются.
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