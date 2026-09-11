Пропавшего грибника отыскали в лесах Гдовского района
В Гдовском районе спасатели нашли мужчину, который ранее пропал в деревне Замошье. Поисково-спасательные работы провели сотрудники ПСО Гдова, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».
74-летнего мужчину обнаружили в лесном массиве. Спасатели доставили его домой. От медицинской помощи найденный отказался.
Если человек ушел в лес и долго не возвращается, не стоит ждать несколько часов или пытаться сначала самостоятельно обследовать весь лес – чем раньше начнутся поиски, тем выше шансы быстро найти человека.
Перед походом в лес рекомендуется сообщить близким маршрут и предполагаемое время возвращения, взять заряженный телефон, воду, необходимые лекарства и одежду по погоде. Пожилым людям особенно важно не отправляться в незнакомый лес без связи и сопровождения.
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