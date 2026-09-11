Пропавшего грибника отыскали в лесах Гдовского района

13:22, 11 сентября 2026, ПАИ

В Гдовском районе спасатели нашли мужчину, который ранее пропал в деревне Замошье. Поисково-спасательные работы провели сотрудники ПСО Гдова, сообщает «Псковская сводка. ПАИ».

74-летнего мужчину обнаружили в лесном массиве. Спасатели доставили его домой. От медицинской помощи найденный отказался.

Если человек ушел в лес и долго не возвращается, не стоит ждать несколько часов или пытаться сначала самостоятельно обследовать весь лес – чем раньше начнутся поиски, тем выше шансы быстро найти человека.

Перед походом в лес рекомендуется сообщить близким маршрут и предполагаемое время возвращения, взять заряженный телефон, воду, необходимые лекарства и одежду по погоде. Пожилым людям особенно важно не отправляться в незнакомый лес без связи и сопровождения.