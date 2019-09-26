10-летнего мальчика сбил автомобиль в Острове

10:07, 26 сентября 2019, ПАИ

10-летний мальчик получил травмы в результате наезда автомобиля в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 25 октября около 14:55 у дома №33 на улице 25-го Октября Ребенок переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В этот момент автомашина BMW под управлением 50-летнего водителя сбила мальчика.

Медики диагностировали у юного пешехода ушиб копчика и ссадину ноги, госпитализация ему не потребовалась.