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Общество

10-летнего мальчика сбил автомобиль в Острове

10-летний мальчик получил травмы в результате наезда автомобиля в Острове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 25 октября около 14:55 у дома №33 на улице 25-го Октября Ребенок переходил дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. В этот момент автомашина BMW под управлением 50-летнего водителя сбила мальчика.

Медики диагностировали у юного пешехода ушиб копчика и ссадину ноги, госпитализация ему не потребовалась.

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