В Пскове неделю будут праздновать День пожилого человека

16:26, 26 сентября 2019, ПАИ

В Пскове неделю будут праздновать День пожилого человека, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Череду мероприятия откроет вечер «От всей души с поклоном и любовью». Он состоится 29 сентября в 15:00 в библиотеке микрорайона «Псковкирпич».

1 октября в 14:00 в библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева начнется программа «Ваших лет золотые россыпи». В 16:00 посетителей ожидает литературно-музыкальный вечер «Пусть будет теплой осень». В 17:00 в библиотеке имени И. Н. Григорьева состоится праздничный вечер «Пусть будет теплой осень жизни!» Завершит день концерт Псковского русского народного хора «Псковщина - песня Отчая» в «Доме офицеров» в 18:30.

1 и 2 октября в библиотеках Централизованной библиотечной системы Пскова пройдёт акция-поздравление «Капелькой добра согреем душу» и выставка «В гармонии с возрастом».

2 октября в 16:00 историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева проведет для желающих встречу с композитором, хормейстером и педагогом Татьяной Лаптевой.

5 октября в 16:00 в Городском культурном центре состоится праздничный концерт с участием народных коллективов «Радуга» и «Лада». В 18:00 у пенсионеров будет возможность открыть танцевальный сезон «Воскресным рандеву». В это же время в Летнем саду состоится танцевальный вечер в клубе «Рио-Рита».

День добра и уважения или Международный день пожилого человека ежегодно отмечается 1 октября. Традиция празднования зародилась в Скандинавии и распространилась в США в конце 1990 года. Россия присоединилась к мировому движению в 1992 году.