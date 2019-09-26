Средства на сохранение псковских памятников заложены в федеральный бюджет на 2020 год

10:17, 26 сентября 2019, ПАИ

В рамках госпрограммы «Развитие культуры» на следующий год предусмотрено финансирование проведения работ по сохранению объектов культурного наследия в Псковской области. Такая статья расходов содержится в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов, пишет ТАСС.

Общий объем финансирования данной госпрограммы может составить более 380 млрд рублей. В 2021 году на эти цели планируется выделить свыше 130,4 млрд рублей, в 2021 году - более 128,4 млрд рублей, в 2022 году - более 118,3 млрд рублей. Псковская область получит деньги в рамках подпрограммы «Наследие», на которую в течение трёх лет запланировано более 159 млрд рублей. Также будут предоставлены средства Фонду по сохранению и развитию Соловецкого архипелага.

Профицит федерального бюджета РФ в 2020 году составит 0,9 трлн рублей, в 2021 году - 0,6 трлн рублей, а в 2022 году - 0,3 трлн рублей.

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2020 году будут равны 20,4 трлн рублей, в 2021 году - 21,2 трлн рублей, в 2022 году - 22 трлн рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне 19,5 трлн рублей, 20,6 трлн рублей и 21,8 трлн рублей соотвественно.