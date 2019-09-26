Более 70 рекламирующих наркотики надписей закрасили в Пскове

12:28, 26 сентября 2019, ПАИ

Более 70 незаконных надписей, рекламирующих наркотические средства, закрасили на фасадах домов в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Надписи с рекламой наркотиков сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и волонтеры антинаркотического движения ликвидировали за один день.

К этой деятельности с помощью интерактивной карты города может присоединиться любой гражданин. Отмечается, что это совместный проект администрации Пскова и одной из телекоммуникационных компаний.

Жители области могут зарегистрироваться на интернет-сайте https://map.pskovadmin.ru и сообщить об обнаруженных надписях, пропагандирующих употребление и распространение наркотиков.