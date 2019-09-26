Реализацию проектов программ приграничного сотрудничества обсуждают в Пскове

12:10, 26 сентября 2019, ПАИ

26 сентября в Пскове проходит информационный семинар по реализации проектов программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В обсуждении участвуют партнеры проекта из Псковской области и Латвии, представители служб и ведомств, осуществляющих полномочия на пунктах пропуска на российско-латвийском участке государственной границы, представители консульства Латвии в Пскове, представители муниципальной власти, управляющие средств размещения и туроператоры.

В частности, обсуждается вопрос по реализации проектов прямого присуждения «Приграничные дороги» и «Реконструкция контрольно-пропускного пункта «Терехово — Бурачки» программы приграничного сотрудничества «Россия — Латвия» на период 2014 — 2020 годов. За реализацию этого проекта отвечает латвийский партнер ГАО «Государственное недвижимое имущество».

Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области отвечает за реализацию основного инвестиционного мероприятия проекта — реконструкцию региональной дороги «Лавры — пограничный пункт пропуска Брунишево» — 4,2 километра, так как в настоящее время часть дороги Лавры — граница с Латвией не имеет твердого асфальтового покрытия и движение по ней затруднено.

В рамках семинара партнеры представляют основные цели и задачи проектов, ход реализации основных инвестиционных мероприятий на российской и латвийской стороне границы, возможности взаимодействия, улучшения информационной навигации на пунктах пропуска, распространения информации по вопросам пересечения государственной границы, провозу багажа, домашних питомцев и различных категорий товаров.

27 сентября в Пскове состоятся заседания рабочих групп по управлению проектами, партнеры обсудят вопросы их реализации в соответствии с требованиями программы, а также план совместных мероприятий и информационных кампаний по обе стороны границы.