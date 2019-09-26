Стоимость проезда снизилась на маршруте «Псков - Опочка»

12:57, 26 сентября 2019, ПАИ

Псковпассажиравтотранс снизил стоимость проезда на автобусе №619 по маршруту «Опочка – Псков» и автобусе №529 «Псков – Себеж» на участке «Псков – Опочка». С 27 сентября стоимость билета будет составлять 300 рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе предприятия.

Там добавили, что с сентября на маршруте № 502 «Псков – Витебск» также снижены цены. Из Пскова в Опочку можно доехать за 300 рублей, из Пскова в Пустошку - 350 рублей, из Пскова в Невель – за 500 рублей. Данный автобус из Пскова отправляется в 13:20, из Витебска – в 13:50, из Невеля в Псков – в 16:10.

В конце августа жители Опочки в социальных сетях пожаловались на высокую стоимость проезда в автобусе в Псков. Они были недовольны тем, что ехать приходится на ПАЗике за 390 рублей.