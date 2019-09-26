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Общество

Курить на балконе запретят в России с 1 октября

Правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима и запретило россиянам использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом, жители России не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. 

В то же время запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не затронет специально отведенные для этого места.

Новыми правилами также установлены требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских организаций и кинотеатров. Так, теперь больницы должны будут размещать детей и тяжелобольных на первых этажах, а кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.

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