Курить на балконе запретят в России с 1 октября
Правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима и запретило россиянам использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом, жители России не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
В то же время запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не затронет специально отведенные для этого места.
Новыми правилами также установлены требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских организаций и кинотеатров. Так, теперь больницы должны будут размещать детей и тяжелобольных на первых этажах, а кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара.
Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.