Курить на балконе запретят в России с 1 октября

13:05, 26 сентября 2019, ПАИ

Правительство утвердило изменения в правила противопожарного режима и запретило россиянам использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий. Таким образом, жители России не смогут жарить шашлыки на балконах, зажигать свечи и даже курить, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

В то же время запрет на курение в пожароопасных и взрывоопасных местах не затронет специально отведенные для этого места.

Новыми правилами также установлены требования к обеспечению пожарной безопасности медицинских организаций и кинотеатров. Так, теперь больницы должны будут размещать детей и тяжелобольных на первых этажах, а кинотеатры обязали перед сеансами информировать зрителей о действиях в случае пожара.

Новые правила противопожарного режима вступят в силу с 1 октября.