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Общество

Определены победители регионального конкурса «Лучшее поселение Псковской области»

Конкурсная комиссия подвела итоги регионального конкурса «Лучшее поселение Псковской области». Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, на конкурс от муниципалитетов поступили более 40 заявок в трех номинациях: «Красота, комфорт и порядок», «Самое здоровое поселение» и «Территория культуры».

По итогам оценки представленных документов и выездов комиссий в районы, для каждого поселения был сформирован персональный рейтинг, в соответствии с которым определялись сильнейшие.

«Я думаю, что впечатлений у тех, кто выезжал и оценивал поселения, осталось много. Все муниципалитеты готовились, все работали, все поселения хотят получить дополнительные средства в бюджеты, чтобы благоустраивать свои территории», — отметила председатель «Совета муниципальных образований», глава Красногородского района Валентина Понизовская.

По итогам конкурса в номинации «Самое здоровое поселение» победителем признаны Усвяты. Второе место заняла Кунья. Среди сельских поселений с численностью населения от 1, 7 тысяч человек лучшими стали Тямшанская волость Псковского района и Лавровская волость Печорского района. Среди сельских поселений с количеством жителей менее 1,7 тысяч человек грантовую поддержку получат Линовская волость Пыталовского района и Выборская волость Новоржевского района.

В номинации «Красота, комфорт, порядок» первые два места заняли Себеж и Остров. Среди сельских поселений, численность населения в которых более 1,7 тысяч человек, лучшей признана Переслегинская волость Великолукского района, второе место заняла Новосельская волость Стругокрасненского района. Среди сельских поселений с количеством жителей менее 1,7 тысяч человек – Жижицкая волость Куньинского района и Болгатовская волость Опочецкого района.

Победителями среди городских поселений в номинации «Территория культуры» признаны Струги Красные и Гдов, среди сельских поселений с численностью более 1,7 тысяч человек — Карамышевская волость Псковского района и Круппская волость Печорского района, среди сельских поселений с количеством жителей менее 1,7 тысяч человек – Велейская волость Пушкиногорского района и Качановская волость Палкинского района.

Участники заседания утвердили список победителей единогласно.

Конкурс «Лучшее поселение Псковской области» проходит в регионе в четвертый раз. Инициатива его проведения принадлежит депутатам Дубровенской волости Порховского района и была поддержана областными властями. Цель конкурса — повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по улучшению социально-экономического развития поселений.

Грантовую поддержку в этом году получат 6 городских и 12 сельских поселений. Размер грантов для городских поселений составит 1 млн рублей за первое место и 500 тысяч рублей — за второе. Для сельских поселений — 700 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно. На эти цели в областном бюджете заложены 10,5 млн рублей.

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