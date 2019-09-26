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Из-за отсутствия рельсов в Новгородской области сошел поезд

Фото из группы «Хвойная - моя маленькая Родина» в социальной сети «ВКонтакте»

26 сентября в 4:25 на железнодорожном перегоне Сандово – Пестово у деревни Быково Пестовского района Новгородской области грузовой состав с хоппер-дозатором и щебнем сошёл с рельсов, сообщает портал «Ваши новости» со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Фото из группы «Хвойная - моя маленькая Родина» в социальной сети «ВКонтакте»

Грузовой состав по заявке псковской опытной путевой машинной станции №8 ехал до перегона Сандово – Пестово в Новгородской области. На 341-ом километре машинист заметил отсутствие ресошпальной решетки и применил экстренное торможение. Однако тепловоз и два вагона все равно сошли с путей и опрокинулись.

Фото из группы «Хвойная - моя маленькая Родина» в социальной сети «ВКонтакте»

Железнодорожники отметили, что инцидент произошёл на неэлектрифицированном участке, где в настоящий момент идет капитальный ремонт путей. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет, а происшествие не повлияло на расписание пассажирских и грузовых маршрутов. В данный момент специалисты предпринимают необходимые меры для ликвидации последствий схода, на место направлены восстановительные поезда пяти ближайших станций и тепловоз для вывода хвостовой части состава.

Фото из группы «Хвойная - моя маленькая Родина» в социальной сети «ВКонтакте»

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