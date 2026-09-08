Два человека пострадали в ДТП на улице Мирной в Пскове
Автомобили Lada Largus и ВАЗ-2114 столкнулись возле дома № 11 на улице Мирной в Пскове, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
В результате ДТП пострадали два человека. Пострадавшим оказывается помощь, решается вопрос о госпитализации.
На месте работают спасатели АСС, сотрудники Госавтоинспекции и бригада медицины катастроф. Обстоятельства происшествия выясняются.
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