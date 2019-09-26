Почти четыре грамма N-метилэфедрона изъяли полицейские у девушки в Великих Луках
Во время оперативно-розыскных мероприятий в Великих Луках у 27-летней безработной, ранее судимой жительницы Новосокольников полицейские обнаружили и изъяли N-метилэфедрон. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, общая масса наркотика составила 3,697 грамма.
«Это количество является крупным размером, - рассказали в полиции. - Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством».
Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.
Накануне у 26-летнего жителя Великих Лук изъяли крупную партию конопли. Её вес превысил пол килограмма.