Два виртуальных концертных зала откроются в Псковской области

14:42, 26 сентября 2019, ПАИ

В 2020 году в Псковской области откроются два виртуальных концертных зала. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, они появятся в рамках национального проекта «Культура».

В конкурсе Министерства культуры победило Пыталовское досуговое объединение и Центральная районная библиотека — структурное подразделение Невельского района «Культура и досуг». На создание виртуальных концертных залов Псковской области выделят 2,8 млн рублей.

Эти средства планируется потратить на покупку мультимедийного оборудования и подключение высокоскоростного интернета, необходимого для оснащения виртуальных концертных залов. Таким образом, в 2020 году вместе с ранее открытыми в Псковской области будет действовать уже шесть концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

Проект виртуальных концертных залов позволяет жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных солистов и коллективов как в режиме онлайн, так и в записи.