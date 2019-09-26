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Культура

Два виртуальных концертных зала откроются в Псковской области

В 2020 году в Псковской области откроются два виртуальных концертных зала. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, они появятся в рамках национального проекта «Культура». 

В конкурсе Министерства культуры победило Пыталовское досуговое объединение и Центральная районная библиотека — структурное подразделение Невельского района «Культура и досуг». На создание виртуальных концертных залов Псковской области выделят 2,8 млн рублей.

Эти средства планируется потратить на покупку мультимедийного оборудования и подключение высокоскоростного интернета, необходимого для оснащения виртуальных концертных залов. Таким образом, в 2020 году вместе с ранее открытыми в Псковской области будет действовать уже шесть концертных залов: в Пыталово, Невеле, Острове, Великих Луках, в Псковской областной филармонии и Псковском областном колледже искусств.

Проект виртуальных концертных залов позволяет жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных солистов и коллективов как в режиме онлайн, так и в записи.

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