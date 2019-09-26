«Посадят меня за дело»: Виновный в гибели 6-летней псковички мотоциклист признал вину

18:01, 26 сентября 2019, ПАИ

26 сентября Псковский городской суд вынес приговор по нашумевшему делу в отношении водителя мотоцикла, который насмерть сбил 6-летнюю девочку на проспекте Энтузиастов. Спустя 173 дня с момента гибели ребёнка мужчина, который ехал без прав и в состоянии опьянения, осужден к 4 годам колонии общего режима. В зале суда он принес публичные извинения, но мать погибшей не поверила в его раскаяние. Подробности судебного разбирательства и мнение потерпевшей относительно приговора – в репортаже корреспондента Псковского агентства информации.

Заседание началось с опозданием – по ошибке обвиняемого не доставили в суд в назначенное время. Более получаса мать сбитой девочки Мария Захарова и её близкие провели в коридоре в ожидании встречи с человеком, который навсегда изменил их жизнь. Пришли в суд и пара близких подсудимого. Второй потерпевший, пассажир и владелец злополучного мотоцикла, который получил в том ДТП серьёзные травмы, не явился.

Перед началом заседания Мария Захарова поставила на скамью для посетителей зала фотографию своей погибшей дочери с траурной лентой. «Это ведь не помешает», - прокомментировала она.

Старший помощник прокурора Пскова Анастасия Головина напомнила, что 33-летний подсудимый обвиняется в грубом нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения (статья 264 УК РФ, часть 4). 7 апреля он сел за руль мотоцикла «Honda CBR600» в состоянии алкогольного опьянения, не имея навыков управления этим транспортным средством, водительских прав категории А и страховки. «Вторым номером» с ним поехал владелец байка. На проспекте Энтузиастов мотоцикл набрал скорость 110 км/час, несмотря на то, что на данном участке действует ограничение не более 40 км/час. Перед нерегулируемым пешеходным переходом водитель не учёл, что несколько автомобилей остановились перед «зеброй», пропуская пешеходов, и, не снижая скорости, сбил женщину и ее дочь, переходивших проезжую часть. В результате 6-летняя Вера Захарова от полученных травм скончалась, а водитель и пассажир мотоцикла получили травмы головы, так как оба ехали без шлемов.

В связи с диагнозом «черепно-мозговая травма» у следствия возникли сомнения касательно вменяемости виновника ДТП. Поэтому была проведена судебная комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которая показала, что подсудимый не страдает каким-либо психическим расстройством, и мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий как в момент аварии, так и на сегодняшний день. Единственное, что выявили эксперты, - это эмоциональная неустойчивость, вспыльчивость, раздражительность, небольшое ослабление памяти после травмы.

В зале суда мужчина подтвердил, что жалоб на здоровье у него сейчас нет. Кроме того, он заявил, что признает вину в полном объеме. «Прощу прощения у мамы ребенка, если когда-нибудь сможете простить», - обратился он к Марии Захаровой.

Однако потерпевшая не поверила этим словам. «Это первые слова извинения за полгода, я думаю, что вину он осознал формально, я не вижу раскаяния», - сказала она. Мать погибшей заявила, что настаивает на реальном лишении свободы, так как «колония-поселение будет для него пионерским лагерем, и осознать наказание в полной мере он там не сможет».

Более того, она выдвинула исковые требования – 2 млн рублей в качестве моральной компенсации. «Жизнь ребёнка оценить невозможно, на эти деньги я не куплю в магазине другого ребенка или того же самого. Моральные потери эти 2 миллиона не покроют. Но мы были многодетной семьей, а после гибели Верочки таковой не считаемся», - со слезами на глазах пояснила суду Мария Захарова. Она добавила, что в планах было получение участка, строительство дома, теперь же это право семья не сможет реализовать.

Подсудимый согласился с тем, что все требования вполне обоснованы: «Посадят меня не просто так, а за дело. Я не возражаю». При этом он заметил, что не раз пытался донести извинения до потерпевшей, но никак не получалось это сделать. «Когда заводили, меня трясло всего», - вполголоса промолвил он. Далее мужчина еле слышно рассказал, что в Пскове живёт 10 лет (прописка – во Всеволожске Ленинградской области, где живет его мать), зарабатывал деньги покраской машин в гараже брата, работая «сам на себя». После развода снимал квартиру, «решил пожить один».

Судья поинтересовалась уровнем доходов обвиняемого, на что тот ответил неопределенно: «Когда как: 15, 20, 30, 50 тысяч». Она уточнила, почему подсудимый даже не попытался загладить вину перед родителями погибшей посредством хоть какой-то материальной помощи, к примеру, при помощи родственников.

«Как мне заглаживать, если я сидел в СИЗО», - отреагировал он и сообщил, что совсем недавно узнал о гражданском иске. Он заверил, что готов помогать, чем сможет, семье сбитой им девочки до конца жизни. В собственности у виновника ДТП ничего нет, но он признан трудоспособным.

Затем слово снова взяла Мария Захарова. Она рассказала, что всегда мечтала быть мамой девочки. «В следующем году она пошла бы в школу, первый класс, потом первая любовь, потом дети. Но ничего этого не будет, - говорила она подсудимому, пытаясь заглянуть ему в глаза. - 173 дня без Верочки, и только очень редкие свидания во сне. Но во сне я не могу ее обнять, прижать к себе». Женщина добавила, что каждый день перед её глазами стоит тот ужасный день, когда прежде здоровая дочь лежала на дороге в луже собственной крови, а после - накрытая белой простыней. «Ее нет, а ты живой, - сказала она виновнику аварии. - Вместе с Верочкой умерла часть меня. Конечно, я живу дальше ради своих детей, но иногда кажется, что я живу не свою жизнь, что она должна быть другой, не так я ее себе представляла».

Больше слов у подсудимого не нашлось, и участники судебного процесса перешли к прениям. По ходатайству обвиняемого дело рассматривалось в особом порядке, который предусматривает более мягкие санкции: до 2/3 максимального срока лишения свободы, либо размера самого строгого наказания. Это стало возможным благодаря отсутствию отягчающих обстоятельств и наличию смягчающих. Мужчина ранее не был судим, есть только пятно на его репутации – уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков), которое впоследствии было прекращено. Он пояснил, что во время проживания в Ленобласти «баловался гашишем», и заверил, что в Пскове наркотики никогда не употреблял, только иногда выпивал алкоголь по выходным.

Судья констатировала, что по месту прописки он характеризуется неудовлетворительно, а в Пскове получил удовлетворительную характеристику участкового. Однако в СИЗО он уже успел получить дисциплинарное наказание за нарушение режима. В целом же в изоляторе показывает себя опрятным, аккуратным в быту человеком, не был замечен в стычках с сокамерниками, но не всегда вежлив с представителями администрации учреждения.

В связи со всем вышеизложенным и наличием смягчающих обстоятельств - признанием вины и публичными извинениями – прокурор потребовала назначить обвиняемому наказание в виде реального лишения свободы. Речь шла о 4,5 годах колонии общего режима и запрете на управление транспортными средствами сроком на 2,5 года. Указывалось, что время с момента содержания под стражей (с 19 апреля) будет учтено в общем сроке. Также прокурор заявила о необходимости выплатить потерпевшей 2 млн рублей компенсации.

Сторона защиты не согласилась с таким суровым наказанием. Адвокат заявил, что преступление квалифицировано как «средней тяжести» и было совершено по неосторожности, и попросил суд назначить его подзащитному наказание, не связанное с изоляцией для общества, либо отправить в колонию-поселение. Сумму морального ущерба предлагалось сократить до 500 тысяч рублей.

Последним словом подсудимого стала реплика: «Мама ребенка, прошу прощения».

Спустя несколько часов был вынесен приговор: 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также виновник ДТП 3 года не сможет управлять транспортными средствами и обязан выплатить 1,5 млн рублей матери погибшей девочки. Мотоцикл, под колёса которого попал уже второй ребёнок, решено оставить его владельцу.

Такое наказание мужчине назначили с учётом отсутствия судимости, данных о его личности, влияния данных мер на исправление, наличия смягчающих обстоятельств и отсутствия отягчающих. Отмечалось, что осужденный до заключения под стражу регулярно оказывал поддержку одиноко проживающей в Ленобласти матери-пенсионерке, и к административной ответственности не привлекался. По мнению судьи, такой приговор соответствует социальной справедливости.

Старший помощник прокурора Пскова в комментарии журналистам подчеркнула, что наказание назначено в рамках закона. Она пояснила, что на момент совершения ДТП санкция части 4 статьи 264 УК РФ предусматривала максимальное наказание в виде 7 лет лишения свободы, и с учётом особого порядка рассмотрения дела судья могла назначить не более 4 лет 8 месяцев заключения. Сейчас за аналогичное преступление наказывают лишением свободы на срок от 5 до 12 лет. Анастасия Головина добавила, что сумму штрафа судебные приставы будут удерживать из доходов осужденного во время пребывания в колонии, а также после выхода на свободу при официальном трудоустройстве. Она предположила, что, возможно, мужчина решить возместить причиненный им вред в добровольном порядке.

Покинув зал суда, своими мыслями поделилась и Мария Захарова. Она отметила, что в большей степени ей был важен не срок наказания, а его характер: женщина уверена, что виновный в гибели ее ребенка сможет осознать свою вину только в колонии общего режима. «Понятно, что ребенка не вернут 4 года. Но, конечно, 10 лет меня бы успокоили больше», - вздохнула она и констатировала, что по факту преступник проведёт в колонии чуть более трёх лет: 1 день, проведенный в изоляторе, будет равен 1,5 дням в исправительном учреждении.

Мария Захарова показала фотографию дочери и снова растрогалась: «Сейчас становится тяжелее. Младшие дети пошли в тот же сад, куда ходила Верочка. Там я вижу детей, с которыми она дружила. Это так страшно, они такие маленькие, а уже столкнулись с этим кошмаром». Женщина добавила, что её сыновья пока что не осознают до конца всего произошедшего, но удивлены, почему мама постоянно плачет. «Никогда это не забудется, всю жизнь мне с этим жить. И я хочу, чтобы он тоже помнил, что совершил. И чтобы никто из родителей с таким не столкнулся, чтобы было меньше нарушений, и наши дети жили», - заключила она.