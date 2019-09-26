Банки хотят заставят россиян платить за хранение валюты

16:43, 26 сентября 2019, ПАИ

Российские банки собираются брать с клиентов плату за хранение валютных средств на их счетах. Законопроект с этой инициативой Госдума рассмотрит уже в октябре, пишет газета «Известия» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, плата за хранение валюты будет выглядеть как отрицательные ставки по вкладам. Причем это касается депозитов во всех иностранных денежных единицах.

Авторы инициативы ссылаются на подобную практику в Европейском союзе, где аналогичные меры уже действуют на протяжении нескольких лет. Министерство финансов России уже поддержало соответствующую инициативу, однако в некоторых финансовых организациях к данному проекту относятся с осторожностью.