Работающие погодные приметы назвал Гидрометцентр

17:06, 26 сентября 2019, ПАИ

Большинство связанных с погодой народных примет не работают, однако есть две, которым действительно можно верить. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По его словам, метеорологи проверили все народные приметы, по которым якобы можно спрогнозировать погоду, и выяснили, что работают только две.

Первая примета — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет хороший, а если оно белесое, - то следует ждать дожди и непогоду. Роман Вильфанд уточнил, что цвет солнца зависит от оптического эффекта, который создается благодаря фронтальному разделу.

Вторая примета – низко летающие птицы, которые говорят о том, что скоро будет дождь. По мнению метеоролога, это связано с тем, что из-за влажности воздуха у мошек намокают крылья, поэтому птицы вынуждены снижаться, чтобы поймать еду.

По мнению начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талы Нещадимовой, народные приметы сбываются примерно «50 на 50», поэтому людям не следует на них надеяться.