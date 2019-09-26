Ремонт покрытия проходит на пяти участках трасс в Псковском районе

17:27, 26 сентября 2019, ПАИ

Ремонт покрытия проходит на пяти участках трасс в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Ремонт продолжается на отрезке Мурзино - Адворицы - Шахницы протяжённостью 4,2 км, выполняются работы по ремонту дорожного покрытия и укреплению обочин. Идёт замена водопропускных труб и автобусных остановок. На эти цели в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» направлено порядка 20 млн рублей.

Завершается ремонт на 23-километровом участке трассы Псков - Гдов. Рабочие провели переустройство двух водопропускных труб, фрезеровку изношенного асфальта, уложили выравнивающий и верхний слои покрытия. На работы выделено около 250 млн рублей. Ремонт остальных участков трассы продолжится в 2020 году.

Производится замена асфальта на дороге от птицефабрики «Первомайская» до Тямши, протяженность которого — 3,3 км. На дорожные работы направят более 30 млн рублей.

Завершаются работы по замене асфальта на 11-километровом участке дороги Псков - Ваулино - Торошино. На это выделено около 120 млн рублей.

За счет средств регионального бюджета ведется реконструкция автомобильной дороги Струково – садоводческое товарищество «Вишенка». Подрядчик приступил к укладке верхнего слоя из асфальтобетонной смеси. Выполняются также работы по укреплению откосов у водопропускных труб и устройству кюветов, устанавливается бортовой камень на разворотной площадке. Планируется устроить освещение автобусной остановки «Псковитянка».

В этом году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут проведены работы более чем на 50 участках региональных и местных автодорог на общую сумму около 2 млрд рублей, из них 450 млн рублей выделено на ремонт дорог, входящих в Псковскую агломерацию. Так, например, в Пскове в этом году ведётся ремонт улицы Юбилейной, отремонтированы участки улиц Железнодорожной, Рельсовой и Паровозного проезда.