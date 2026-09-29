Губернатор Псковской области поручил проанализировать рост детского травматизма на дорогах
Исполнение протокольных решений, показатели аварийности за восемь месяцев 2026 года и организацию медосвидетельствования водителей обсудили на заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.
С января по август общее количество ДТП осталось практически на уровне прошлого года. Однако количество аварий с участием несовершеннолетних выросло на треть, число пострадавших в них детей – на 37 %. Один ребёнок погиб.
Губернатор поручил провести анализ ДТП с участием детей, выделить случаи, где причиной аварий явились невнимательность либо неосторожность самих несовершеннолетних, и разработать комплекс профилактических мероприятий.
Также в преддверии осенне-зимнего периода Михаил Ведерников поручил уделить особое внимание обслуживанию автомобильных дорог: создать резерв противогололёдных материалов и подготовить снегоуборочную технику.
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Губернатор Псковской области поручил проанализировать рост детского травматизма на дорогах
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