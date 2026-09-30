Как собрать полезный перекус для школьника, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

07:00, 30 сентября 2026, ПАИ

Школьные будни в разгаре: уроки, перемены, кружки. И вечный вопрос – что положить ребёнку в рюкзак, чтобы он не голодал, но при этом не ел «всякую химию». Как собрать идеальный перекус без нотаций, только факты, расскажут родителям на «Радио Дача» (101.5 FM) в Пскове.

Тема нового выпуска – «Питание школьника: что должно быть в рюкзаке для перекуса». Слушатели узнают, почему перекус – это не полноценный обед, а топливо между уроками, и какая формула даёт энергию вместо сонливости: сложные углеводы, белок и немного клетчатки. Специалисты объяснят, что положить в ланч-бокс и что из него исключить.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.