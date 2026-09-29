Туман с видимостью до 500 метров ожидается в Псковской области 30 сентября

23:00, 29 сентября 2026, ПАИ

Туман с видимостью 500 и менее метров ожидается местами в Псковской области. Об этом сообщается в официальном канале единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по региону в мессенджере MAX.

По прогнозам, туман появится во второй половине ночи и сохранится утром 30 сентября. Жителей просят быть внимательными и осторожными. При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 112 или 101.

Ранее сообщалось, что переменная облачность без существенных осадков прогнозируется в Псковской области завтра, 30 сентября. Температура воздуха в области ночью составит +6...+11 градусов, днём – до +14...+19 градусов.